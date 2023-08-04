Moms and dads looking for cute baby names that start with “O” have plenty of options to consider.
Maybe you're looking for a traditional girl name like Olivia, or find a bold boy name like Onyx appealing. Some parents are opting for gender-neutral names like Ocean for their new arrival, according to Laura Wattenberg, creator of Namerology.
Wattenberg notes that “names seldom stay gender-balanced.”
“Some celebrity named Ocean will come along and push that name to the boy column or the girl column,” Wattenberg tells TODAY.com.
If you’re attracted to trendy names, consider a moniker that starts with Oak. Wattenberg says Oakley and Oaklyn are rising fast for girls, while Oakley and Oakland are taking off for boys.
Opal, Olive, Otis and Otto are also picking up steam, Wattenberg says.
“These are names that your grandparents will find hopelessly old fashioned. That’s because your grandparents still remember when Opal and Otis were routine names for old people,” Wattenberg explains. “But parents today never met the generation named Opal and Otis.”
Celebrities with “O” names throughout history include: Olivia Rodrigo, Oprah Winfrey, Olga Kurylenko, Octavia Spencer, Odette Annable, Olympia Dukakis, Okasana Baiul, Owen Wilson, Odell Beckham Jr., Oscar Wilde, Orlando Bloom, Orson Welles, Otis Redding and Olivier Martinez.
Celebrities who have chosen “O” names for their children include: Odette (Mark Ruffalo), Olive (Drew Barrymore) Oonagh (Amber Heard) Ophelia (Dave Grohl), Osian (Milla Jovovich), Odin (Nick Carter), Oliver (Dylan Dreyer), Onyx (Iggy Azalea) Ozzie (Mandy Moore), Oscar (Gillian Anderson), Otis (Jason Sudeikis), Ozzie (Max Greenfield), Ode (Jena Malone), Odie (Ashley Williams), Orson (Lauren Ambrose) and Oskar (Nate Berkus).
200 Baby Names That Start With ‘O’
Whether “O” names are a longstanding family tradition, or an “O” name is what is needed to achieve the ideal name rhythm for your son or daughter, here are the 200 baby names to consider:
- Oliver
- Owen
- Oscar
- Omar
- Orion
- Oakley
- Odin
- Orlando
- Otis
- Orion
- Oakley
- Omarion
- Otto
- Ollie
- Omari
- Onyx
- Osiris
- Octavian
- Oren
- Odell
- Oskar
- Ocean
- Osman
- Osvaldo
- Octavius
- Oleander
- Octavio
- Orson
- Omer
- Ozzie
- Olivier
- Ozzy
- Orenthal
- Orville
- Osbert
- Odie
- Oziel
- Orian
- Ozias
- Octavian
- Omari
- Othello
- Obadiah
- Orin
- Omari
- Olen
- Octavio
- Orion
- Osmani
- Othniel
- Ozzie
- Oran
- Omero
- Ollin
- Oshea
- Orton
- Osei
- Osaze
- Obie
- Osei
- Orvin
- Obed
- Osvaldo
- Omarr
- Ovid
- Ocie
- Oryan
- Osei
- Oziel
- Ollis
- Odis
- Orbin
- Orlin
- Ollen
- Olis
- Orrin
- Octavus
- Orlie
- Otys
- Ovidio
- Ole
- Odom
- Onnie
- Osborn
- Osie
- Osker
- Osias
- Obbie
- Olufemi
- Oz
- Obryan
- Olufunmi
- Orie
- Orlo
- Osie
- Odel
- Onofre
- Obie
- Orland
- Odus
- Olivia
- Olive
- Oakley
- Oaklynn
- Octavia
- Ophelia
- Oaklee
- Opal
- Oaklyn
- Oakleigh
- Ocean
- Onyx
- Odette
- Oriana
- Odessa
- Ofelia
- Ollie
- Oona
- Olympia
- Oaklie
- Olyvia
- Olga
- Orla
- Ozzy
- October
- Ohana
- Odelia
- Orion
- Owen
- Ora
- Orianna
- Oakland
- Oliviana
- Ozzie
- Oceana
- Ocean
- Oumou
- Orly
- Oshun
- Odyssey
- Olena
- Ona
- Oliver
- Ottilie
- Oaklynne
- Oliva
- Oluwadarasimi
- Ori
- Oriah
- Orli
- Oaklin
- Olivianna
- Olivine
- Olivya
- Oriyah
- Oksana
- Omni
- Onalee
- Ohanna
- Olani
- Olina
- Odalis
- Oliviah
- Onna
- Oceanna
- Oralia
- Oasis
- Olanna
- Oni
- Olenna
- Oliana
- Omari
- Orchid
- Oaklei
- Olivet
- Oliviagrace
- Omaira
- Omega
- Otilia
- Ozlynn
- Oceane
- Odesza
- Olamide
- Olivea
- Oliviarose
- Omaria
- Omelia
- Ornella
- Ostara
- Oyku
- Ozlem
- Octaviah
- Odilia
- Ola
- Olana
- Oliwia
- Omi
- Orah
- Oriya
- Osiris