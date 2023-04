200 Italian names for baby girls and boys

Parents considering an Italian name for their baby girl or boy have plenty of options to consider. Luna and Enzo hold top spots, but names like Matteo, Nico, Elena and Mia are all on the rise.

According to the most recent data from the Social Security Administration, two Italian names are in the top 10 girl names: Mia and Isabella. It's certainly not the first time. Mia has been in the top 10 names for girls since 2009, and Isabella has claimed a top 10 spot since 2004.

When it comes to boy names, Mateo sits at No. 15 with 9,112 boys bearing the moniker in 2021. Mateo first broke the top 100 for boys in 2015 and has grown steadily since.

Leo — a shortened version of the Italian name Leonardo — is another popular choice with U.S. parents, ranking at No. 31.

200 Italian Names For Girls And Boys

From Luna to Enzo, here are 200 Italian names to consider for your baby girl or boy:

Luna

Beatrice

Elena

Sienna

Mia

Isabella

Lucia

Amara

Aria

Emilia

Gemma

Bianca

Gia

Amalia

Francesca

Liliana

Pippa

Bella

Chiara

Gabriella

Viola

Alessia

Teresa

Fia

Aida

Rosa

Gianna

Allegra

Lia

Angelica

Leonora

Angelina

Ariana

Andrea

Oriana

Adelina

Marcella

Eleanora

Viviana

Luisa

Angela

Bambi

Bria

Luciana

Carina

Rin

Violetta

Idalia

Serafina

Eleonora

Nicola

Linda

Via

Gabriela

Elisa

Giada

Luca

Ginevra

Marisa

Galilea

Fiorella

Honora

Donna

Arianna

Mariella

Leila

Siena

Clarice

Annabella

Daniella

Illaria

Silvia

Nico

Emiliana

Mirabella

Celestina

Antonella

Beretta

Eloisa

Fiammetta

Marta

Rina

Carlotta

Giovanna

Fernanda

Caterina

Giulia

Armani

Dominica

Imelda

Roma

Zeta

Amadea

Ludovica

Verona

Ravenna

Edda

Felice

Analina

Teodora

Enzo

Elio

Luca

Mateo

Dante

Marco

Leonardo

Romeo

Orlando

Rocco

Lorenzo

Emilio

Matteo

Alessio

Antonio

Salvatore

Leandro

Aurelio

Luciano

Aldo

Santino

Giovanni

Bosco

Marcello

Massimo

Angelo

Alonzo

Renzo

Emiliano

Cielo

Mario

Nicolo

Elmo

Alessandro

Carlo

Ludovic

Dario

Alfonso

Eliseo

Cosimo

Fio

Sergio

Alfredo

Gianni

Armando

Paolo

Arturo

Domenico

Giacomo

Adriano

Elia

Giorgio

Francesco

Rocky

Giotto

Silvio

Vittorio

Andrea

Amadeo

Armani

Faro

Guido

Brio

Ciro

Franco

Galileo

Rosario

Renato

Ettore

Remo

Stefano

Cassio

Benvolio

Giuseppe

Cipriano

Sandro

Federico

Gennaro

Lucca

Primo

Silvano

Gino

Donatello

Fiero

Fiorenzo

Mattia

Giancarlo

Maximo

Piero

Pietro

Po

Enzio

Fiorello

Leone

Caruso

Dino

Gian

Lazaro

Luigi

Corrado

