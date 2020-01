Music's hottest stars are hitting the red carpet in their Sunday best to celebrate the 62nd annual Grammy Awards. From gorgeous gowns and handsome suits to bold trendy fashion choices, here are all the must-see looks from the 2020 Grammys red carpet.

Jordan Strauss / AP

Jordan Strauss / AP

Billie Eilish

Amy Sussman / Getty Images

Lizzo

VALERIE MACON / AFP - Getty Images

Chrissy Teigen and John Legend

WireImage

Billy Porter

Frazer Harrison / Getty Images

Lilly Singh

VALERIE MACON / AFP - Getty Images

Jameela Jamil

Amy Sussman / Getty Images

Amy Sussman / Getty Images

Camila Cabello

Jordan Strauss / AP

Jonas Brothers

Stuff We Love Get a daily roundup of items that will make your life easier, healthier and more stylish. This site is protected by recaptcha Privacy Policy | Terms of Service

MIKE BLAKE / Reuters

Joe Jonas and Sophie Turner

Frazer Harrison / Getty Images

Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas

Amy Sussman / Getty Images

Kevin and Danielle Jonas

Amy Sussman / Getty Images

Megan Pormer

Amy Sussman / Getty Images

Emma McIntyre / Getty Images

Shania Twain

Emma McIntyre / Getty Images

Cyndi Lauper

Jordan Strauss / AP

Little Big Town

Frazer Harrison / Getty Images

Bebe Rexha

Amy Sussman / Getty Images

Lil Nas X

Amy Sussman / Getty Images

Dua Lipa

Getty Images

BTS

MIKE BLAKE / Reuters

Shawn Mendes

Amy Sussman / Getty Images

Maggie Rogers

Jordan Strauss / AP

Ben Platt

Amy Sussman / Getty Images

Catherine Shepherd and Brandi Carlile

MIKE BLAKE / Reuters

Brittany Howard

Jordan Strauss / AP

Beck and his son Cosimo Hansen

VALERIE MACON / AFP - Getty Images

Tyler the Creator

Amy Sussman / Getty Images

Alessandra Ambrosio

Frazer Harrison / Getty Images

Heidi Klum

Frazer Harrison / Getty Images

Jojo

Amy Sussman / Getty Images

Lana Del Rey

Getty Images for The Recording A

FKA twigs

Jordan Strauss / AP

Blac Chyna

Jordan Strauss / AP

Esperanza Spalding

Amy Sussman / Getty Images

Tess Holliday

Amy Sussman / Getty Images

Tanya Tucker

Amy Sussman / Getty Images

Billy Ray Cyrus

Amy Sussman / Getty Images

H.E.R.

Emma McIntyre / Getty Images

Usher

Jordan Strauss / AP

Ozzy Osbourne and Kelly Osbourne

VALERIE MACON / AFP - Getty Images

Elvis Costello

MIKE BLAKE / Reuters

Bonnie Raitt

VALERIE MACON / AFP - Getty Images

Jessie Reyez

MIKE BLAKE / Reuters

Guiliana Rancic

Amy Sussman / Getty Images

Brad Goreski