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100 girl names that start with 'C'

From Cecilia to Charlee, there are many great options for parents seeking a girl's name that starts with “C.”
/ Source: TODAY
By Kait Hanson

Set on a name that starts with "C" for your daughter? From Charlize to Caroline, and Claire to Chanel — there are a wide range of girl names that start with “C” for parents-to-be.

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According to the Social Security Administration, there have been two girl names that start with "C" in the last 100 years: Charlotte and Carol. Charlotte was ranked No. 4 overall in 2020 and No. 3 overall for girls in 2021.

Famous female personalities with “C” monikers include Camila Cabello, Courtney Cox, Charlize Theron and Cameron Diaz.

Celebrities who have given their daughters “C” names include: Capri (Kobe Bryant), Carmen (Alec Baldwin), Caroline (Eli Manning), Chanel (Ice T), Chicago (Kim Kardashian), Cleopatra (Christina Ricci), Colette (Macklemore) and Cricket (Busy Philips).

Top 100 Baby Girl Names That Start With ‘C’

Whether “C” names are a family tradition or a "C" name achieves the ideal name rhythm for your daughter, here are the top 100 baby girl names to consider that start with the letter “C”:

  • Charlotte
  • Caroline
  • Carol
  • Claire
  • Callie
  • Cecilia
  • Charlee
  • Chelsea
  • Cassie
  • Charlie
  • Collins
  • Clementine
  • Cheyenne
  • Colby
  • Cora
  • Celeste
  • Casey
  • Catherine
  • Cameron
  • Celine
  • Camila
  • Chloe
  • Camille
  • Clara
  • Charleigh
  • Colette
  • Carolina
  • Carmen
  • Chanel
  • Capri
  • Cassandra
  • Christy
  • Christine
  • Christina
  • Carissa
  • Cynthia
  • Calliope
  • Clarissa
  • Cali
  • Courtney
  • Ciara
  • Carley
  • Carly
  • Charity
  • Carmella
  • Constance
  • Charlize
  • Cadence
  • Carina
  • Caitlin
  • Camryn
  • Coraline
  • Carter
  • Chieko
  • Chandler
  • Cataleya
  • Canta
  • Chiosa
  • Calantha
  • Carlita
  • Crystal
  • Clare
  • Claudia
  • Cindy
  • Carolyn
  • Carrie
  • Caydence
  • Calista
  • Caitlyn
  • Caprice
  • Cait
  • Chavonne
  • Cherish
  • Cambria
  • Carla
  • Celia
  • Cordelia
  • Caoilainn
  • Charmaine
  • Catarina
  • Chiemi
  • Caia
  • Cady
  • Carlota
  • Cybil
  • Camilla
  • Cairo
  • Catalina
  • Chandan
  • Charley
  • Ceili
  • Cailin
  • Carson
  • Cade
  • Cori
  • Campbell
  • Clover
  • Chiara
  • Colbie
  • Cosette

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Kait Hanson

Kait Hanson is a lifestyle reporter for TODAY.com. A graduate of Penn State University, she began her career in sports and happily wakes up at 6 a.m. for games thanks to the time change at her home in Hawaii. An island transplant originally from the Northeast, she has called Oahu home for nearly 10 years with her husband and two chocolate Labs. Follow her on Instagram or Twitter.