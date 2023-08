200 baby names that start with "N"

Parents-to-be who are searching for baby names that start with the letter "N" can choose from a plethora of popular, trendy and unique options.

Notable people whose names start with "N" include: actor and producer Nicolas Cage, tennis player Novak Djokovic, singer Nicole Scherzinger, astronaut Neil Armstrong, former president of South Africa Nelson Mandela, actress Natalie Portman, astrophysicist Neil deGrasse Tyson, and actress Nicole Kidman.

Several celebrities have also selected "N" names for their children, including Nahla (Halle Berry), Nakoa-Wolf (Lisa Bonet and Jason Momoa), Nancy Leigh "Naleigh" (Katherine Heigl), Nash (Cat Cora), Nia (Stevie Wonder), Noah (Michael Bublé), North (Kim Kardashian and Kanye West), and Nova (Diane Kruger and Norman Reedus).

200 names that start with "N"

From Nina to Nikolai, here are 200 globally popular names that start with the letter "N."

Nathan

Naomi

Nolan

Nova

Noah

Nicholas

Natalie

Nevaeh

Nathaniel

Nina

Nash

Natalia

Nico

Norah

Nasir

Nehemiah

Noelle

Nyla

Neo

Nancy

Noel

Nicole

Nakoa

Nina

Nikolai

Noa

Nero

Niamh

Nell

Nael

Nancy

Nola

Ned

Natasha

Niam

Ninette

Neil

Neymar

Nivea

Nakoa

Nerine

Niall

Nebula

Nils

Nika

Natasha

Noble

Nadia

Neville

Nikola

Nelia

Nayana

Nima

Nigella

Naim

Naveen

Niles

Nia

Neve

Noam

Nadira

Nick

Nellie

Noemi

Nara

Nixon

Nemea

Nicolo

Nessa

Nila

Nekane

Novak

Neela

Neptune

Nico

Nadine

Naia

Navi

Nardos

Nestor

Nahla

Narcissa

Nazar

Nefertiti

Nala

Nelson

Noelani

Nissa

Neal

Nanala

Nayla

Navy

Nikos

Naya

Nike

Nydia

Nesta

Nori

Niobe

Nerida

Nahara

Nisha

Norabel

Natassia

Nadir

Niara

Nishan

Nedda

Natania

Noriko

Nira

Noreen

Nick

Nerissa

Naeem

Naima

Novalee

Nere

Nica

Nikko

Narelle

North

Nat

Normani

Nicolette

Noémie

Nazaire

Norrie

Netta

Niki

Natalya

Nansi

Norma

Naren

Nyala

Nev

Nona

Nizana

Naaman

Nettie

Neila

Nita

Nisa

Nicander

Novi

Newman

Nanon

Nyra

Nevara

Nanette

Nicol

Neoma

Nomi

Noor

Nix

Nami

Nicolet

Nin

Noel

Nyssa

Nacio

Nahuel

Neruda

Nerys

Nilsson

Niva

Nele

Nautica

Natal

Neema

Nori

Nya

Naos

Nanna

Nima

Naoko

Noe

Nalani

Nadya

Ngozi

Nino

Ng

Navia

Navon

Noab

Nuru

Neso

Namari

Nihal

Nanea

Noburu

Nataleia

Neda

Nitya

Naseem

Naj

Nealy

Nilsa

Nazrene

Nyasia