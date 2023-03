Good golly — parents seeking baby names that start with "G" have some glorious options.

Parents seeking boy names that starts with “G” for their son might choose a classic like George or Grant.

Moms and dads wanting something a little more modern for their daughter may opt for monikers like Gemma or Gracen.

While Social Security Administration records indicate there have been zero top five “G” names for girls or boys since 1922, monikers that start with “G” are rising in popularity.

“G” names in the top 50 of all baby names for boys and girls include Giana, Grace, Grayson and Gabriel.

Famous personalities with "G" names include: George Washington, Gareth Bale, Gerard Butler, Gene Wilder, Guy Fieri, Giancarlo Esposito, Gianni Versace, Glen Campbell, Gary Coleman, Gladys Knight, Gal Gadot, Greta Garbo, Goldie Hawn, Gabrielle Union, Gigi Hadid, Gina Davis, Gloria Estefan, Giada De Laurentiis, Gisele Bündchen, Greta Gerwig and Grace Kelly.

Celebrity parents who have chosen “G” monikers include: Genesis (Alicia Keys), Genevieve (Kate Upton), Georgia (Rebecca Gayheart), Gia (Mario Lopez), Gianna (Kobe Bryant), Giulietta (Jessica Chastain), Gloria (Maggie Gyllenhaal), Grace (Kevin Costner), Grier (Brooke Shields), Gwendolyn (James Van der Beek), Grayson (Marisa Miller), Golden (Nick Cannon), Gideon (Ziggy Marley), Grey (Molly Sims), Gunner (Heidi Montag) and Gus (Poppy Montgomery).

200 Baby Names That Start With "G"

Parents on the lookout for the best "G" names need not look very far. Here are 200 baby names that start with “G” for boys and girls to consider:

Gianna

Grace

Genesis

Gabriella

Genevieve

Georgia

Gemma

Gracie

Gia

Gracelynn

Gabriela

Gracelyn

Giselle

Gwendolyn

Gabrielle

Gloria

Giana

Galilea

Giuliana

Greta

Giovanna

Gwen

Goldie

Giavanna

Guinevere

Gianni

Guadalupe

Gaia

Giada

Giulia

Georgina

Grecia

Gwyneth

Gitty

Gentry

Geneva

Geraldine

Gisselle

Gina

Graciela

Gracyn

Greer

Glory

Grayson

Georgiana

Georgie

Gema

Grey

Gwenyth

Gigi

Gisele

Goldy

Gwenivere

Gladys

Goddess

Golda

Gretchen

Giulietta

Gizelle

Giavonna

Gabby

Gittel

Gracen

Gillian

Grettel

Gretel

Gala

Ginger

Giannah

Gray

Giulianna

Gianella

Georgianna

Giorgia

Galia

Giannina

Gwenevere

Gisela

Gypsy

Gertrude

Girl

Gracey

Gretta

Greyson

Gwynevere

Gracelynn

Gianina

Gisella

Glenda

Germani

Gloriana

Gwendolyn

Giabella

Gemini

Graceyn

Graylynn

Graycen

Genessis

Grayce

Gracy

Grayson

Gabriel

Greyson

Gael

Giovanni

George

Graham

Gavin

Grant

Griffin

Gideon

Gunner

Gianni

Garrett

Grady

Gregory

Gunnar

Gerardo

Gage

Gustavo

Grey

Gatlin

Guillermo

Gary

Gordon

Graysen

Granger

Gian

Genesis

Gerald

Greysen

Gannon

Gianluca

Giancarlo

Gus

Gray

Gentry

Gino

Gilbert

Giovani

Giannis

Garrison

Gibson

Gio

Gonzalo

Gilberto

Gadiel

Glenn

Gerard

Guy

German

Geovanni

Gionni

Giuseppe

Giovanny

Gryffin

Glen

Gene

Gerson

Gavriel

Giorgio

Gauge

Giovonni

Genaro

Grayden

Gregorio

Geno

Gurbaaz

Geo

Golden

Graceson

Gavyn

Gabe

Galen

Gareth

Geronimo

Gracen

Gaspar

Graeme

Guadalupe

Gabino

Ghaith

Geoffrey

Geovanny

Galileo

Graycen

Griffen

Greg

Gamaliel

Gustav

Geovany

Garner

Guiliano

Gavino

Gershon

Gohan

Graeson

Garret

Gibran

Griffey

Related video: