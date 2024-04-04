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200 Indian baby names for boys

From traditional to modern, there’s a name for your baby boy on this list. 
Portrait of smiling Indian baby boy
Indian baby boy names, like all cultures, run from the classic Kamal to the modern Mahavir. Donald Iain Smith / Getty Images
By Genevieve Brown

If you’re searching for the perfect Indian baby boy name, look no further than this list. Indian baby boy names are as varied as the little princes themselves, but the good news is with so many great names to choose from, your biggest problem might be narrowing it down to just one. 

Indian baby boy names, like all cultures, run from the classic Kamal to the modern Mahavir. For something more unique, there’s Uttar. If you’re looking for a name inspired by nature, look no further than Neelesh, Neeraj or Nishith. And of course, there’s always Mohammad — but know if you choose this, your boy won’t likely be the only one in his class with the name — it was the most popular Indian baby name as of 2022. 

Whatever Indian baby boy name you choose, be sure to consider initials, potential nicknames and sibling — or even possible sibling — names. And if one name you like isn’t going to work, just keep working your way down our list — we’ve compiled 200 from which to choose. 

Most popular Indian boy names

(In order of popularity as of 2022, according to BabyCenter.in) 

  • Mohammad
  • Shivansh
  • Dhruv
  • Kabir
  • Vedant
  • Kiaan
  • Aarav
  • Arjun
  • Viraj
  • Krishna
  • Avyaan
  • Yusuf
  • Ayaansh
  • Vivaan
  • Parth
  • Ivaan
  • Abdul
  • Ryan
  • Advik
  • Kartik
  • Malhar
  • Ved
  • Nathan
  • Sai
  • Reyansh
  • Keshav
  • Agastya
  • Jai
  • Ayaan
  • Aditya
  • Rudra
  • Ahmed
  • Advait
  • Aadi
  • Devaansh
  • Abeer
  • Skanda
  • Shaurya
  • Hridaan
  • Ishaan
  • Omkar
  • Atharva
  • Rayyan
  • Dev
  • Yahya
  • Pransh
  • Shreyansh
  • Kushaan
  • Sri
  • Pranav
  • Samarth
  • Yuvraj
  • Rishi
  • John
  • Ashwath
  • Krish
  • Avi
  • Angad
  • Gautam
  • Kayden
  • Krishiv
  • Aadi
  • Jiyansh
  • Charvik
  • Josh
  • Purav
  • Karan
  • Duggu
  • Happy
  • Mithran
  • Ridansh
  • Syed
  • Ahaan
  • Dhrishiv
  • Aryan
  • Kannaya
  • Arush
  • Jayden
  • Ondwel
  • Ramshaw
  • Neil
  • Theo
  • Sahil
  • Ekansh
  • Vihaan
  • Yuvaan
  • Shlok
  • Veer
  • Zohan
  • Anvik
  • Devagya
  • Darsh
  • Hayden
  • Meheransh
  • Bhargava
  • Gabriel
  • Adrith
  • Adhiraj
  • Arun
  • Ajay

Classic Indian boy names

(According to Pampers India, in alphabetical order)

  • Aravind
  • Ashwin
  • Chandra
  • Deepak
  • Ganesha
  • Harsha
  • Jitendra
  • Kamal
  • Mahendra
  • Manish
  • Mohandas
  • Rahul
  • Rakesh
  • Ravindra
  • Siddhartha
  • Sukhwinder
  • Surendra
  • Vishnu

Modern Indian boy names

(According to Pampers India, alphabetical order)

  • Anant
  • Balaram
  • Bhaskar
  • Brijesh
  • Dilip
  • Dinesh
  • Dushyant
  • Harish
  • Jagannath
  • Kalidas
  • Kumar
  • Lakshman
  • Mahavir
  • Prabhakar
  • Sundar
  • Shankar
  • Vikram
  • Vasant 

Unique Indian baby boy names

(According to Pampers India, alphabetical order)

  • Asim
  • Bala
  • Dharma
  • Dhaval
  • Jayesh
  • Mitra
  • Nilam
  • Pravin
  • Ramachandra
  • Rashmi
  • Sampath
  • Shakti
  • Sharma
  • Sikandar
  • Srinivas
  • Swapnil
  • Tushar
  • Uttar 

Indian baby boy names inspired by nature

(According to BabyCenter.in, alphabetical order)

  • Aahan
  • Ambar
  • Anshul
  • Arnav
  • Badal
  • Bhanu
  • Bhuvan
  • Gagan
  • Himavat
  • Hridyanshu
  • Iravat
  • Ishan
  • Kapil
  • Kayan
  • Kshitij
  • Mayank
  • Mehul
  • Mihir
  • Neelesh
  • Neeraj
  • Nishith
  • Pavan
  • Prabhat
  • Prakrit
  • Ravish
  • Rohit
  • Sagar
  • Salil
  • Sameer
  • Sarang
  • Shail
  • Shailesh
  • Shashank
  • Shirish
  • Suhayl
  • Suraj
  • Surya
  • Suryakanth
  • Tapas
  • Tarak
  • Vaishant
  • Varun
  • Veeraj
  • Vyom
  • Yamir
  • Varunesh 
Genevieve Brown

 Genevieve Shaw Brown is an Emmy award-winning lifestyle journalist and the author of the parenting book, “The Happiest Mommy You Know.” She is an avid traveler and was named the Lowell Thomas Silver Grand Award Travel Journalist of the Year. She has appeared as a parenting, travel and lifestyle expert on every network in the country. You can follow her on Instagram