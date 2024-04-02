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400 Indian baby names for boys and girls

From Aditi to Zahra, there are hundreds of beautiful baby names from which to choose. 
Mother holding baby girl sucking thumb
Indian baby names reflect a rich culture, varied religious beliefs and respect for the family.Compassionate Eye / Getty Images
By Genevieve Brown

Picking the perfect Indian baby name can be overwhelming, and with good reason: There are so many wonderful Indian baby names to choose from! Whether an Indian baby name honors your child’s heritage or you simply love Indian baby names inspired by nature, Indian baby names reflect a rich culture, varied religious beliefs and respect for the family. 

If Indian baby names are new to you, here are a few famous ones to consider: Deepak [Chopra, best-selling author]; Priyanka [Chopra-Jonas, actor, model], Padma [Lakshmi, writer, model and long-running Top Chef host]; and Sanjay [Gupta, journalist and neurosurgeon.] 

We’ve compiled 400 Indian baby names from BabyCenter.in and Pampers India. Read on for Indian baby name inspiration and see if there’s a name that’s perfect for your child in the list below. 

Most popular Indian boy names

(In order of popularity as of 2022, according to BabyCenter.in) 

  • Mohammad
  • Shivansh
  • Dhruv
  • Kabir
  • Vedant
  • Kiaan
  • Aarav
  • Arjun
  • Viraj
  • Krishna
  • Avyaan
  • Yusuf
  • Ayaansh
  • Vivaan
  • Parth
  • Ivaan
  • Abdul
  • Ryan
  • Advik
  • Kartik
  • Malhar
  • Ved
  • Nathan
  • Sai
  • Reyansh
  • Keshav
  • Agastya
  • Jai
  • Ayaan
  • Aditya
  • Rudra
  • Ahmed
  • Advait
  • Aadi
  • Devaansh
  • Abeer
  • Skanda
  • Shaurya
  • Hridaan
  • Ishaan
  • Omkar
  • Atharva
  • Rayyan
  • Dev
  • Yahya
  • Pransh
  • Shreyansh
  • Kushaan
  • Sri
  • Pranav
  • Samarth
  • Yuvraj
  • Rishi
  • John
  • Ashwath
  • Krish
  • Avi
  • Angad
  • Gautam
  • Kayden
  • Krishiv
  • Aadi
  • Jiyansh
  • Charvik
  • Josh
  • Purav
  • Karan
  • Duggu
  • Happy
  • Mithran
  • Ridansh
  • Syed
  • Ahaan
  • Dhrishiv
  • Aryan
  • Kannaya
  • Arush
  • Jayden
  • Ondwel
  • Ramshaw
  • Neil
  • Theo
  • Sahil
  • Ekansh
  • Vihaan
  • Yuvaan
  • Shlok
  • Veer
  • Zohan
  • Anvik
  • Devagya
  • Darsh
  • Hayden
  • Meheransh
  • Bhargava
  • Gabriel
  • Adrith
  • Adhiraj
  • Arun
  • Ajay

Classic Indian boy names

(According to Pampers India, in alphabetical order)

  • Aravind
  • Ashwin
  • Chandra
  • Deepak
  • Ganesha
  • Harsha
  • Jitendra
  • Kamal
  • Mahendra
  • Manish
  • Mohandas
  • Rahul
  • Rakesh
  • Ravindra
  • Siddhartha
  • Sukhwinder
  • Surendra
  • Vishnu

Modern Indian boy names

(According to Pampers India, alphabetical order)

  • Anant
  • Balaram
  • Bhaskar
  • Brijesh
  • Dilip
  • Dinesh
  • Dushyant
  • Harish
  • Jagannath
  • Kalidas
  • Kumar
  • Lakshman
  • Mahavir
  • Prabhakar
  • Sundar
  • Shankar
  • Vikram
  • Vasant 

Unique Indian baby boy names

(According to Pampers India, alphabetical order)

  • Asim
  • Bala
  • Dharma
  • Dhaval
  • Jayesh
  • Mitra
  • Nilam
  • Pravin
  • Ramachandra
  • Rashmi
  • Sampath
  • Shakti
  • Sharma
  • Sikandar
  • Srinivas
  • Swapnil
  • Tushar
  • Uttar 

Indian baby boy names inspired by nature

(According to BabyCenter.in, alphabetical order)

  • Aahan
  • Ambar
  • Anshul
  • Arnav
  • Badal
  • Bhanu
  • Bhuvan
  • Gagan
  • Himavat
  • Hridyanshu
  • Iravat
  • Ishan
  • Kapil
  • Kayan
  • Kshitij
  • Mayank
  • Mehul
  • Mihir
  • Neelesh
  • Neeraj
  • Nishith
  • Pavan
  • Prabhat
  • Prakrit
  • Ravish
  • Rohit
  • Sagar
  • Salil
  • Sameer
  • Sarang
  • Shail
  • Shailesh
  • Shashank
  • Shirish
  • Suhayl
  • Suraj
  • Surya
  • Suryakanth
  • Tapas
  • Tarak
  • Vaishant
  • Varun
  • Veeraj
  • Vyom
  • Yamir
  • Varunesh 

Top 100 baby girl names in India

(In order of popularity as of 2022, according to BabyCenter.in) 

  • Aditi
  • Inaya
  • Aarya
  • Kiara
  • Aadhya
  • Vamika
  • Pari
  • Jiya
  • Mehar
  • Amayra
  • Anaya
  • Hazel
  • Fatima
  • Maya
  • Mirha
  • Advika
  • Aarvi
  • Kashvi
  • Sarah
  • Ria
  • Ridhi
  • Ishani
  • Giana
  • Adhira
  • Janvi
  • Sanvi
  • Nyra
  • Diya
  • Maria
  • Abigail
  • Vaanya
  • Mini
  • Tanvi
  • Pravya
  • Prisha
  • Rehanshi
  • Niharika
  • Nivisha
  • Ziana
  • Vaani
  • Sharvi
  • Akshara
  • Aavya
  • Pihu
  • Ritvi
  • Nyla
  • Dhriti
  • Ananya
  • Ayra
  • Isabella
  • Ahana
  • Zinathi
  • Krishika
  • Apoorva
  • Chinmayi
  • Shreya
  • Aarna
  • Haniya
  • Shree
  • Mariam
  • Myra
  • Shanaya
  • Lucky
  • Amina
  • Latika
  • Anvesha
  • Vedanshi
  • Angel
  • Leia
  • Mau
  • Mary
  • Charlotte
  • Janki
  • Tiya
  • Naina
  • Mishika
  • Shivanya
  • Laya
  • Mahira
  • Alya
  • Saraswati
  • Layla
  • Parvati
  • Shreyanvi
  • Gauri
  • Subhadra
  • Radhya
  • Kayra
  • Vrinda
  • Shrika
  • Radha
  • Dhruvika
  • Ashvi
  • Kamalini
  • Bhavanya
  • Chhavi
  • Kavya
  • Siddhiksha
  • Aswi
  • Charvi

Traditional Indian baby girl names

(According to BabyCenter.in, alphabetical order)

  • Aaina
  • Bhavna
  • Bhoomi
  • Chandrika
  • Devika
  • Farah
  • Geetha
  • Harini
  • Harpreet
  • Jasleen
  • Laila
  • Naaz
  • Noor
  • Preet
  • Rangana
  • Shivan
  • Zahra

Modern Indian baby girl names

(According to Pampers India, alphabetical order) 

  • Aadrika
  • Amyra
  • Disha
  • Diva
  • Inaaya
  • Kaveri
  • Keya 
  • Lasya
  • Mahika
  • Nakshatra
  • Priya
  • Saanvi
  • Sarika

Unique Indian baby girl names

(According to Pampers India, alphabetical order)  

Abhilasha 

  • Aiza
  • Akanksha
  • Amrita
  • Anima
  • Chanda
  • Deepti
  • Fariha
  • Gul
  • Hema
  • Harinder
  • Inderpal
  • Indu
  • Jaswinder
  • Kshitija
  • Lilavati
  • Nithya
  • Pushpa
  • Ritika 

Indian baby girl names inspired by nature

(According to BabyCenter.in, alphabetical order)

Ahaana

  • Aruna
  • Arundhati
  • Arushi
  • Avani
  • Bahar
  • Barkha
  • Bhumika
  • Chandana
  • Chandani
  • Damini
  • Dharini
  • Greeshma
  • Haima
  • Himani
  • Ishya
  • Jaanavi
  • Kairavi
  • Kiran
  • Kuhu
  • Meghna
  • Mihira
  • Nilima
  • Nisha
  • Poonam
  • Prachi
  • Prakruti
  • Pratyusha
  • Prishti
  • Rajani
  • Raveena
  • Ritu
  • Roshni
  • Sagarika
  • Sameera
  • Sanaaya
  • Sarita
  • Shasha
  • Sheen
  • Shikha
  • Sindhu
  • Sitara
  • Soha
  • Tusharika
  • Udipti
  • Urmi
  • Uttara
  • Varsha
  • Vasudha
  • Vrishti
Genevieve Brown

 Genevieve Shaw Brown is an Emmy award-winning lifestyle journalist and the author of the parenting book, “The Happiest Mommy You Know.” She is an avid traveler and was named the Lowell Thomas Silver Grand Award Travel Journalist of the Year. She has appeared as a parenting, travel and lifestyle expert on every network in the country. You can follow her on Instagram