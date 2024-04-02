400 Indian baby names for boys and girls

Picking the perfect Indian baby name can be overwhelming, and with good reason: There are so many wonderful Indian baby names to choose from! Whether an Indian baby name honors your child’s heritage or you simply love Indian baby names inspired by nature, Indian baby names reflect a rich culture, varied religious beliefs and respect for the family.
If Indian baby names are new to you, here are a few famous ones to consider: Deepak [Chopra, best-selling author]; Priyanka [Chopra-Jonas, actor, model], Padma [Lakshmi, writer, model and long-running Top Chef host]; and Sanjay [Gupta, journalist and neurosurgeon.]
We’ve compiled 400 Indian baby names from BabyCenter.in and Pampers India. Read on for Indian baby name inspiration and see if there’s a name that’s perfect for your child in the list below.
Most popular Indian boy names
(In order of popularity as of 2022, according to BabyCenter.in)
- Mohammad
- Shivansh
- Dhruv
- Kabir
- Vedant
- Kiaan
- Aarav
- Arjun
- Viraj
- Krishna
- Avyaan
- Yusuf
- Ayaansh
- Vivaan
- Parth
- Ivaan
- Abdul
- Ryan
- Advik
- Kartik
- Malhar
- Ved
- Nathan
- Sai
- Reyansh
- Keshav
- Agastya
- Jai
- Ayaan
- Aditya
- Rudra
- Ahmed
- Advait
- Aadi
- Devaansh
- Abeer
- Skanda
- Shaurya
- Hridaan
- Ishaan
- Omkar
- Atharva
- Rayyan
- Dev
- Yahya
- Pransh
- Shreyansh
- Kushaan
- Sri
- Pranav
- Samarth
- Yuvraj
- Rishi
- John
- Ashwath
- Krish
- Avi
- Angad
- Gautam
- Kayden
- Krishiv
- Aadi
- Jiyansh
- Charvik
- Josh
- Purav
- Karan
- Duggu
- Happy
- Mithran
- Ridansh
- Syed
- Ahaan
- Dhrishiv
- Aryan
- Kannaya
- Arush
- Jayden
- Ondwel
- Ramshaw
- Neil
- Theo
- Sahil
- Ekansh
- Vihaan
- Yuvaan
- Shlok
- Veer
- Zohan
- Anvik
- Devagya
- Darsh
- Hayden
- Meheransh
- Bhargava
- Gabriel
- Adrith
- Adhiraj
- Arun
- Ajay
Classic Indian boy names
(According to Pampers India, in alphabetical order)
- Aravind
- Ashwin
- Chandra
- Deepak
- Ganesha
- Harsha
- Jitendra
- Kamal
- Mahendra
- Manish
- Mohandas
- Rahul
- Rakesh
- Ravindra
- Siddhartha
- Sukhwinder
- Surendra
- Vishnu
Modern Indian boy names
(According to Pampers India, alphabetical order)
- Anant
- Balaram
- Bhaskar
- Brijesh
- Dilip
- Dinesh
- Dushyant
- Harish
- Jagannath
- Kalidas
- Kumar
- Lakshman
- Mahavir
- Prabhakar
- Sundar
- Shankar
- Vikram
- Vasant
Unique Indian baby boy names
(According to Pampers India, alphabetical order)
- Asim
- Bala
- Dharma
- Dhaval
- Jayesh
- Mitra
- Nilam
- Pravin
- Ramachandra
- Rashmi
- Sampath
- Shakti
- Sharma
- Sikandar
- Srinivas
- Swapnil
- Tushar
- Uttar
Indian baby boy names inspired by nature
(According to BabyCenter.in, alphabetical order)
- Aahan
- Ambar
- Anshul
- Arnav
- Badal
- Bhanu
- Bhuvan
- Gagan
- Himavat
- Hridyanshu
- Iravat
- Ishan
- Kapil
- Kayan
- Kshitij
- Mayank
- Mehul
- Mihir
- Neelesh
- Neeraj
- Nishith
- Pavan
- Prabhat
- Prakrit
- Ravish
- Rohit
- Sagar
- Salil
- Sameer
- Sarang
- Shail
- Shailesh
- Shashank
- Shirish
- Suhayl
- Suraj
- Surya
- Suryakanth
- Tapas
- Tarak
- Vaishant
- Varun
- Veeraj
- Vyom
- Yamir
- Varunesh
Top 100 baby girl names in India
(In order of popularity as of 2022, according to BabyCenter.in)
- Aditi
- Inaya
- Aarya
- Kiara
- Aadhya
- Vamika
- Pari
- Jiya
- Mehar
- Amayra
- Anaya
- Hazel
- Fatima
- Maya
- Mirha
- Advika
- Aarvi
- Kashvi
- Sarah
- Ria
- Ridhi
- Ishani
- Giana
- Adhira
- Janvi
- Sanvi
- Nyra
- Diya
- Maria
- Abigail
- Vaanya
- Mini
- Tanvi
- Pravya
- Prisha
- Rehanshi
- Niharika
- Nivisha
- Ziana
- Vaani
- Sharvi
- Akshara
- Aavya
- Pihu
- Ritvi
- Nyla
- Dhriti
- Ananya
- Ayra
- Isabella
- Ahana
- Zinathi
- Krishika
- Apoorva
- Chinmayi
- Shreya
- Aarna
- Haniya
- Shree
- Mariam
- Myra
- Shanaya
- Lucky
- Amina
- Latika
- Anvesha
- Vedanshi
- Angel
- Leia
- Mau
- Mary
- Charlotte
- Janki
- Tiya
- Naina
- Mishika
- Shivanya
- Laya
- Mahira
- Alya
- Saraswati
- Layla
- Parvati
- Shreyanvi
- Gauri
- Subhadra
- Radhya
- Kayra
- Vrinda
- Shrika
- Radha
- Dhruvika
- Ashvi
- Kamalini
- Bhavanya
- Chhavi
- Kavya
- Siddhiksha
- Aswi
- Charvi
Traditional Indian baby girl names
(According to BabyCenter.in, alphabetical order)
- Aaina
- Bhavna
- Bhoomi
- Chandrika
- Devika
- Farah
- Geetha
- Harini
- Harpreet
- Jasleen
- Laila
- Naaz
- Noor
- Preet
- Rangana
- Shivan
- Zahra
Modern Indian baby girl names
(According to Pampers India, alphabetical order)
- Aadrika
- Amyra
- Disha
- Diva
- Inaaya
- Kaveri
- Keya
- Lasya
- Mahika
- Nakshatra
- Priya
- Saanvi
- Sarika
Unique Indian baby girl names
(According to Pampers India, alphabetical order)
Abhilasha
- Aiza
- Akanksha
- Amrita
- Anima
- Chanda
- Deepti
- Fariha
- Gul
- Hema
- Harinder
- Inderpal
- Indu
- Jaswinder
- Kshitija
- Lilavati
- Nithya
- Pushpa
- Ritika
Indian baby girl names inspired by nature
(According to BabyCenter.in, alphabetical order)
Ahaana
- Aruna
- Arundhati
- Arushi
- Avani
- Bahar
- Barkha
- Bhumika
- Chandana
- Chandani
- Damini
- Dharini
- Greeshma
- Haima
- Himani
- Ishya
- Jaanavi
- Kairavi
- Kiran
- Kuhu
- Meghna
- Mihira
- Nilima
- Nisha
- Poonam
- Prachi
- Prakruti
- Pratyusha
- Prishti
- Rajani
- Raveena
- Ritu
- Roshni
- Sagarika
- Sameera
- Sanaaya
- Sarita
- Shasha
- Sheen
- Shikha
- Sindhu
- Sitara
- Soha
- Tusharika
- Udipti
- Urmi
- Uttara
- Varsha
- Vasudha
- Vrishti