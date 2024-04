400 Indian baby names for boys and girls

Picking the perfect Indian baby name can be overwhelming, and with good reason: There are so many wonderful Indian baby names to choose from! Whether an Indian baby name honors your child’s heritage or you simply love Indian baby names inspired by nature, Indian baby names reflect a rich culture, varied religious beliefs and respect for the family.

If Indian baby names are new to you, here are a few famous ones to consider: Deepak [Chopra, best-selling author]; Priyanka [Chopra-Jonas, actor, model], Padma [Lakshmi, writer, model and long-running Top Chef host]; and Sanjay [Gupta, journalist and neurosurgeon.]

We’ve compiled 400 Indian baby names from BabyCenter.in and Pampers India. Read on for Indian baby name inspiration and see if there’s a name that’s perfect for your child in the list below.

Most popular Indian boy names

(In order of popularity as of 2022, according to BabyCenter.in)

Mohammad

Shivansh

Dhruv

Kabir

Vedant

Kiaan

Aarav

Arjun

Viraj

Krishna

Avyaan

Yusuf

Ayaansh

Vivaan

Parth

Ivaan

Abdul

Ryan

Advik

Kartik

Malhar

Ved

Nathan

Sai

Reyansh

Keshav

Agastya

Jai

Ayaan

Aditya

Rudra

Ahmed

Advait

Aadi

Devaansh

Abeer

Skanda

Shaurya

Hridaan

Ishaan

Omkar

Atharva

Rayyan

Dev

Yahya

Pransh

Shreyansh

Kushaan

Sri

Pranav

Samarth

Yuvraj

Rishi

John

Ashwath

Krish

Avi

Angad

Gautam

Kayden

Krishiv

Jiyansh

Charvik

Josh

Purav

Karan

Duggu

Happy

Mithran

Ridansh

Syed

Ahaan

Dhrishiv

Aryan

Kannaya

Arush

Jayden

Ondwel

Ramshaw

Neil

Theo

Sahil

Ekansh

Vihaan

Yuvaan

Shlok

Veer

Zohan

Anvik

Devagya

Darsh

Hayden

Meheransh

Bhargava

Gabriel

Adrith

Adhiraj

Arun

Ajay

Classic Indian boy names

(According to Pampers India, in alphabetical order)

Aravind

Ashwin

Chandra

Deepak

Ganesha

Harsha

Jitendra

Kamal

Mahendra

Manish

Mohandas

Rahul

Rakesh

Ravindra

Siddhartha

Sukhwinder

Surendra

Vishnu

Modern Indian boy names

(According to Pampers India, alphabetical order)

Anant

Balaram

Bhaskar

Brijesh

Dilip

Dinesh

Dushyant

Harish

Jagannath

Kalidas

Kumar

Lakshman

Mahavir

Prabhakar

Sundar

Shankar

Vikram

Vasant

Unique Indian baby boy names

(According to Pampers India, alphabetical order)

Asim

Bala

Dharma

Dhaval

Jayesh

Mitra

Nilam

Pravin

Ramachandra

Rashmi

Sampath

Shakti

Sharma

Sikandar

Srinivas

Swapnil

Tushar

Uttar

Indian baby boy names inspired by nature

(According to BabyCenter.in, alphabetical order)

Aahan

Ambar

Anshul

Arnav

Badal

Bhanu

Bhuvan

Gagan

Himavat

Hridyanshu

Iravat

Ishan

Kapil

Kayan

Kshitij

Mayank

Mehul

Mihir

Neelesh

Neeraj

Nishith

Pavan

Prabhat

Prakrit

Ravish

Rohit

Sagar

Salil

Sameer

Sarang

Shail

Shailesh

Shashank

Shirish

Suhayl

Suraj

Surya

Suryakanth

Tapas

Tarak

Vaishant

Varun

Veeraj

Vyom

Yamir

Varunesh

Top 100 baby girl names in India

(In order of popularity as of 2022, according to BabyCenter.in)

Aditi

Inaya

Aarya

Kiara

Aadhya

Vamika

Pari

Jiya

Mehar

Amayra

Anaya

Hazel

Fatima

Maya

Mirha

Advika

Aarvi

Kashvi

Sarah

Ria

Ridhi

Ishani

Giana

Adhira

Janvi

Sanvi

Nyra

Diya

Maria

Abigail

Vaanya

Mini

Tanvi

Pravya

Prisha

Rehanshi

Niharika

Nivisha

Ziana

Vaani

Sharvi

Akshara

Aavya

Pihu

Ritvi

Nyla

Dhriti

Ananya

Ayra

Isabella

Ahana

Zinathi

Krishika

Apoorva

Chinmayi

Shreya

Aarna

Haniya

Shree

Mariam

Myra

Shanaya

Lucky

Amina

Latika

Anvesha

Vedanshi

Angel

Leia

Mau

Mary

Charlotte

Janki

Tiya

Naina

Mishika

Shivanya

Laya

Mahira

Alya

Saraswati

Layla

Parvati

Shreyanvi

Gauri

Subhadra

Radhya

Kayra

Vrinda

Shrika

Radha

Dhruvika

Ashvi

Kamalini

Bhavanya

Chhavi

Kavya

Siddhiksha

Aswi

Charvi

Traditional Indian baby girl names

(According to BabyCenter.in, alphabetical order)

Aaina

Bhavna

Bhoomi

Chandrika

Devika

Farah

Geetha

Harini

Harpreet

Jasleen

Laila

Naaz

Noor

Preet

Rangana

Shivan

Zahra

Modern Indian baby girl names

(According to Pampers India, alphabetical order)

Aadrika

Amyra

Disha

Diva

Inaaya

Kaveri

Keya

Lasya

Mahika

Nakshatra

Priya

Saanvi

Sarika

Unique Indian baby girl names

(According to Pampers India, alphabetical order)

Abhilasha

Aiza

Akanksha

Amrita

Anima

Chanda

Deepti

Fariha

Gul

Hema

Harinder

Inderpal

Indu

Jaswinder

Kshitija

Lilavati

Nithya

Pushpa

Ritika

Indian baby girl names inspired by nature

(According to BabyCenter.in, alphabetical order)

Ahaana