Scotland is known for its lush, beautiful landscapes, rich history, majestic castles and deep lakes (with possibly mythical lake monsters).
What Scotland isn't known for is inspiring a lot of baby names in the United States. That could be changing, though, as an increasing number of American parents search for new and different baby names.
Famous Scot actors include Tilda Swinton, Ewan McGregor, James McAvoy, Alan Cumming, Karen Gillan, Rose Leslie, Gerard Butler, Robbie Coltrane and David Tennant.
If you want to go back in time a little further, you could find inspiration from historical figures Rob Roy, William Wallace, Robert the Bruce, or poet Robert Burns.
For more Scottish baby-name inspiration, read on:
Scottish girl names
- Aila
- Ailsa
- Ainsley
- Alanna
- Alba
- Anice
- Annabel
- Bonnie
- Caitriona
- Catriona
- Eilidh
- Elspeth
- Evanna
- Fiona
- Gwendolyn
- Ishbel
- Isla
- Elsbeth
- Isobel
- Kenna
- Lachlan
- Lorna
- Maisie
- Morag
- Moira
- Murdina
- Nessa
- Rona
- Rowan
- Seonaid
- Sheena
- Skye
- Sorcha
- Tamsin
- Una
- Aria
- Blair
- Deirdre
- Fenella
- Finlay
- Fionnuala
- Lileas
- Mhairi
- Seona
- Greer
- Gretna
- Marsaili
- Mairi
- Iona
- Eilish
- Morna
Scottish boy names
- Aberdeen
- Adair
- Adelbert
- Ailbert
- Ailean
- Ainsley
- Alasdair
- Alastair
- Alick
- Angus
- Arailt
- Archibald
- Argyle
- Arran
- Baird
- Balfour
- Ballantine
- Balliol
- Bell
- Blair
- Bowie
- Boyce
- Boyd
- Breck
- Brice
- Brody
- Bruce
- Bryce
- Buchanan
- Burns
- Caelan
- Cairn
- Callum
- Cam
- Camden
- Cameron
- Campbell
- Carmichael
- Carson
- Clyde
- Colin
- Collins
- Craig
- Dàibhidh
- Dalziel
- Dashiell
- Dickson
- Dixon
- Don
- Donald
- Dougal
- Douglas
- Drummond
- Duncan
- Dundee
- Dunham
- Dunn
- Eachann
- Earvin
- Errol
- Erskine
- Ervin
- Euan
- Evander
- Ewan
- Fairbairn
- Farquhar
- Fergus
- Fife
- Fifer
- Finley
- Fitz
- Forbes
- Fraser
- Galloway
- Gerlad
- Gibby
- Gilleabart
- Gillespie
- Glasgow
- Glen
- Glenn
- Gordon
- Graeme
- Graham
- Grant
- Halley
- Hamish
- Harailt
- Hume
- Iagan
- Ian
- Innes
- Irvin
- Irving
- Ivor
- Jamie
- Jock
- Joffrey
- Keith
- Kelso
- Kelvin
- Kendrick
- Kenny
- Kenzie
- Kerr
- Kester
- Knox
- Kyle
- Lachlan
- Laird
- Leith
- Lennox
- Leslie
- Lochlan
- Logan
- Ludovic
- Lundy
- Lyle
- Mac
- Macallister
- Macarthur
- Macaulay
- Macdonald
- Macgregor
- Mack
- Mackenzie
- Maclean
- Malcolm
- Maxwell
- Mcarthur
- Mcewan
- Mckinley
- Melville
- Menzies
- Mingus
- Mirren
- Monroe
- Muir
- Mungo
- Munro
- Murray
- Naim
- Nairn
- Napier
- Nicol
- Ninian
- Niven
- Norrie
- Norville
- Paisley
- Perth
- Philbin
- Pilbin
- Pollock
- Rab
- Rabbie
- Raghnall
- Raibeart
- Raibeartag
- Ranald
- Ranulph
- Roban
- Ronson
- Ross
- Rowan
- Rusk
- Ruskin
- Sanders
- Sandy
- Seumas
- Sholto
- Sinclair
- Skye
- Stewart
- Stuart
- Tavish
- Tay
- Teague
- Thane
- Tòmag
- Torquil
- Tyree
- Uilleam
- Wallace
- Wiley
- Wilkie
- Wylei
- Wylie