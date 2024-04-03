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Listen up, laddies and lassies: 244 Scottish baby names to inspire you

If you want a proper Scots name for your bonnie wee bairn, you've come to the right place.
Portrait of cute baby girl lying on bed
Getty Images
By Rebecca Dube

Scotland is known for its lush, beautiful landscapes, rich history, majestic castles and deep lakes (with possibly mythical lake monsters).

What Scotland isn't known for is inspiring a lot of baby names in the United States. That could be changing, though, as an increasing number of American parents search for new and different baby names.

Famous Scot actors include Tilda Swinton, Ewan McGregor, James McAvoy, Alan Cumming, Karen Gillan, Rose Leslie, Gerard Butler, Robbie Coltrane and David Tennant.

''Lacci'' Red Carpet And Opening Ceremony Red Carpet Arrivals - The 77th Venice Film Festival
Hot take: More people should name their babies Tilda.Matteo Chinellato / NurPhoto via Getty Images

If you want to go back in time a little further, you could find inspiration from historical figures Rob Roy, William Wallace, Robert the Bruce, or poet Robert Burns.

More baby name lists

For more Scottish baby-name inspiration, read on:

Scottish girl names

  • Aila
  • Ailsa
  • Ainsley
  • Alanna
  • Alba
  • Anice
  • Annabel
  • Bonnie
  • Caitriona
  • Catriona
  • Eilidh
  • Elspeth
  • Evanna
  • Fiona
  • Gwendolyn
  • Ishbel
  • Isla
  • Elsbeth 
  • Isobel
  • Kenna
  • Lachlan
  • Lorna
  • Maisie
  • Morag
  • Moira
  • Murdina
  • Nessa
  • Rona
  • Rowan
  • Seonaid
  • Sheena
  • Skye
  • Sorcha
  • Tamsin
  • Una
  • Aria
  • Blair
  • Deirdre
  • Fenella
  • Finlay
  • Fionnuala
  • Lileas
  • Mhairi
  • Seona
  • Greer
  • Gretna
  • Marsaili
  • Mairi
  • Iona
  • Eilish
  • Morna

Scottish boy names

  • Aberdeen
  • Adair
  • Adelbert
  • Ailbert
  • Ailean
  • Ainsley
  • Alasdair
  • Alastair
  • Alick
  • Angus
  • Arailt
  • Archibald
  • Argyle
  • Arran
  • Baird
  • Balfour
  • Ballantine
  • Balliol
  • Bell
  • Blair
  • Bowie
  • Boyce
  • Boyd
  • Breck
  • Brice
  • Brody
  • Bruce
  • Bryce
  • Buchanan
  • Burns
  • Caelan
  • Cairn
  • Callum
  • Cam
  • Camden
  • Cameron
  • Campbell
  • Carmichael
  • Carson
  • Clyde
  • Colin
  • Collins
  • Craig
  • Dàibhidh
  • Dalziel
  • Dashiell
  • Dickson
  • Dixon
  • Don
  • Donald
  • Dougal
  • Douglas
  • Drummond
  • Duncan
  • Dundee
  • Dunham
  • Dunn
  • Eachann
  • Earvin
  • Errol
  • Erskine
  • Ervin
  • Euan
  • Evander
  • Ewan
  • Fairbairn
  • Farquhar
  • Fergus
  • Fife
  • Fifer
  • Finley
  • Fitz
  • Forbes
  • Fraser
  • Galloway
  • Gerlad
  • Gibby
  • Gilleabart
  • Gillespie
  • Glasgow
  • Glen
  • Glenn
  • Gordon
  • Graeme
  • Graham
  • Grant
  • Halley
  • Hamish
  • Harailt
  • Hume
  • Iagan
  • Ian
  • Innes
  • Irvin
  • Irving
  • Ivor
  • Jamie
  • Jock
  • Joffrey
  • Keith
  • Kelso
  • Kelvin
  • Kendrick
  • Kenny
  • Kenzie
  • Kerr
  • Kester
  • Knox
  • Kyle
  • Lachlan
  • Laird
  • Leith
  • Lennox
  • Leslie
  • Lochlan
  • Logan
  • Ludovic
  • Lundy
  • Lyle
  • Mac
  • Macallister
  • Macarthur
  • Macaulay
  • Macdonald
  • Macgregor
  • Mack
  • Mackenzie
  • Maclean
  • Malcolm
  • Maxwell
  • Mcarthur
  • Mcewan
  • Mckinley
  • Melville
  • Menzies
  • Mingus
  • Mirren
  • Monroe
  • Muir
  • Mungo
  • Munro
  • Murray
  • Naim
  • Nairn
  • Napier
  • Nicol
  • Ninian
  • Niven
  • Norrie
  • Norville
  • Paisley
  • Perth
  • Philbin
  • Pilbin
  • Pollock
  • Rab
  • Rabbie
  • Raghnall
  • Raibeart
  • Raibeartag
  • Ranald
  • Ranulph
  • Roban
  • Ronson
  • Ross
  • Rowan
  • Rusk
  • Ruskin
  • Sanders
  • Sandy
  • Seumas
  • Sholto
  • Sinclair
  • Skye
  • Stewart
  • Stuart
  • Tavish
  • Tay
  • Teague
  • Thane
  • Tòmag
  • Torquil
  • Tyree
  • Uilleam
  • Wallace
  • Wiley
  • Wilkie
  • Wylei
  • Wylie
Rebecca Dube

Rebecca Dube is the Head of TODAY Parents, Digital, and a mom of two boys. A veteran of newspapers and wire service journalism, she loves working for TODAY Digital. Follow her on Threads.