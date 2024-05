These short baby names are perfect for minimalist parents.

Some people just like to keep it simple.

This holds true even regarding the all-important parental decision of what to name your baby. If you’re a couple searching for a short baby name, check out of list of short baby names comprised of four letters or less — 179 for boys and 140 for girls.

This list of 319 short baby names is taken from the Social Security Administration’s list of the 1000 most popular baby names of 2023 and is in order of popularity.

Short baby names for boys

Liam Noah Levi Jack Ezra Leo Owen Luca John Luke Kai Ina Axel Theo Beau Eli Ryan Jose Luka Amir Gael Adam Jace Milo Zion Luis Evan Juan Leon Ivan Cole Ace Arlo Dean Jude Max Alan Finn Tate Alex Jett Knox Joel Able Eric Nico Rory Zayn Mark Lane Paul Nash Crew Kash Omar Colt King Zane Cade Otto Jax Cash Koa Cody Onyx Ali Reid Nico Cruz Wade Ari Kade Rhys Iker Odin Jay Remy Kane Kylo Jake Ares Koda Hugo Sage Sean Kian Reed Eden Hank Wells Noel Erik Troy Bo Andy Asa Rome Ford Seth Drew Mack Zane Ozzy Roy Dax Saul Rio Clay Lian Raul Jase Kyro Zeke Elio Krew Mac Otis Musa Amos Sam Tru Lee Case Kylo Cal Trey Kai Rex Zaid Zayd Gage Aron Avi Ray Ty Yael Gian Rey Ben Wes Neil Noe Bear Remi Rudy Aden Alec Tony Ayan Teo Leif Grey Izan Ira Zev Axl Dane Jrue Dash Joe Joey Jon Van Cain Zen Eren Kai Aldo Meir Nova Boaz Carl Neo Kole Mael True Veer Wren Kody

Short baby names for girls