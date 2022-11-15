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200 baby names that start with 'C'

Popular choices for baby names that start with “C” include classics like Christopher and Claire, as well as more modern names like Cam and Casey.
baby with an alphabet block
According to the Social Security Administration, four top baby names since 1922 have started with the letter "C."TODAY Illustration / Getty Images
/ Source: TODAY
By Kait Hanson

Parents seeking a baby name that starts with "C" have many options to choose from for a son or daughter.

According to the Social Security Administration, top names that begin with “C” for girls since 1922 include Charlotte and Carol. Charlotte was ranked No. 4 overall in 2020 and No. 3 overall for girls in 2021. Top "C" names for boys include Christopher and Charles.

Famous personalities with “C” monikers include Camila Cabello, Courtney Cox, Charlize Theron, Cameron Diaz, Charlie Chaplin, Clint Eastwood, Chris Pratt, Chadwick Boseman and Colin Jost.

More baby name inspiration!

Celebrities' kids who have “C” names include: Cannon (Steph Curry), Cashmere Saint (Cam Newton), Cayden (Kevin Costner), Charlie (Tiger Woods), Cyrus (Claire Danes), Cyan (Adriana Lima), Capri (Kobe Bryant), Carmen (Alec Baldwin), Caroline (Eli Manning), Chanel (Ice T), Chicago (Kim Kardashian), Cleopatra (Christina Ricci), Colette (Macklemore) and Cricket (Busy Philips).

200 Baby Names That Start With “C”

Whether choosing a baby name that starts with “C” is something you’ve always had your heart set on, or a “C” name is what fits with a middle or last name, here are 200 baby names that start with “C” to consider:

  • Christopher
  • Charlie
  • Cooper
  • Carson
  • Caleb
  • Christian
  • Connor
  • Colton
  • Cale
  • Calvin
  • Clint
  • Chris
  • Chadwick
  • Colin
  • Cruz
  • Cody
  • Charles
  • Colson
  • Cade
  • Caspian
  • Coby
  • Curtis
  • Colten
  • Cain
  • Cedar
  • Channing
  • Courtney
  • Callum
  • Crosby
  • Cristiano
  • Clement
  • Cyril
  • Cael
  • Creighton
  • Chip
  • Chase
  • Cleve
  • Cameron
  • Carlos
  • Colt
  • Cash
  • Carl
  • Cary
  • Clayton
  • Cillian
  • Cutler
  • Corrie
  • Cedrick
  • Canelo
  • Chester
  • Channing
  • Crew
  • Cooper
  • Caden
  • Cole
  • Casey
  • Corbin
  • Clark
  • Charley
  • Chesney
  • Chikao
  • Creed
  • Carmelo
  • Campbell
  • Chad
  • Conan
  • Chace
  • Clinton
  • Cesare
  • Calder
  • Carmine
  • Corbyn
  • Chaz
  • Chester
  • Cai
  • Chihiro
  • Chisato
  • Carlo
  • Camillo
  • Cairo
  • Cecil
  • Chane
  • Canon
  • Cordell
  • Cortland
  • Cromwell
  • Cristen
  • Chandler
  • Constantino
  • Clovis
  • Colbert
  • Clem
  • Conlon
  • Czar
  • Chance
  • Carlito
  • Crandall
  • Cayden
  • Cesar
  • Conrad
  • Charlotte
  • Caroline
  • Carol
  • Claire
  • Callie
  • Cecilia
  • Charlee
  • Chelsea
  • Cassie
  • Charlie
  • Collins
  • Clementine
  • Cheyenne
  • Colby
  • Cora
  • Celeste
  • Casey
  • Catherine
  • Cameron
  • Celine
  • Camila
  • Chloe
  • Camille
  • Clara
  • Charleigh
  • Colette
  • Carolina
  • Carmen
  • Chanel
  • Capri
  • Cassandra
  • Christy
  • Christine
  • Christina
  • Carissa
  • Cynthia
  • Calliope
  • Clarissa
  • Cali
  • Courtney
  • Ciara
  • Carley
  • Carly
  • Charity
  • Carmella
  • Constance
  • Charlize
  • Cadence
  • Carina
  • Caitlin
  • Camryn
  • Coraline
  • Carter
  • Chieko
  • Chandler
  • Cataleya
  • Canta
  • Chiosa
  • Calantha
  • Carlita
  • Crystal
  • Clare
  • Claudia
  • Cindy
  • Carolyn
  • Carrie
  • Caydence
  • Calista
  • Caitlyn
  • Caprice
  • Cait
  • Chavonne
  • Cherish
  • Cambria
  • Carla
  • Celia
  • Cordelia
  • Caoilainn
  • Charmaine
  • Catarina
  • Chiemi
  • Caia
  • Cady
  • Carlota
  • Cybil
  • Camilla
  • Cairo
  • Catalina
  • Chandan
  • Charley
  • Ceili
  • Cailin
  • Carson
  • Cade
  • Cori
  • Campbell
  • Clover
  • Chiara
  • Colbie
  • Cosette

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Kait Hanson

Kait Hanson is a lifestyle reporter for TODAY.com. A graduate of Penn State University, she began her career in sports and happily wakes up at 6 a.m. for games thanks to the time change at her home in Hawaii. An island transplant originally from the Northeast, she has called Oahu home for nearly 10 years with her husband and two chocolate Labs. Follow her on Instagram or Twitter.